15.2 milyon araç kaskosuz

2016'nın 9 aylık döneminde Türkiye'de kasko kapsamında ödenen toplam hasarın 3.9milyar lira olduğuna dikkat çeken AnadoluSigorta Genel Müdür Yardımcısı MetinOğuz, "Aynı dönemde bizim ödediğimiz toplam hasar tutarı ise 650 milyon lirayı aştı" diye konuştu. Eylül 2016 itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 20.8 milyon aracın olduğunu anlatan Oğuz, "Türkiye'de bu araçların yüzde 73.25'inin, yani 15.2 milyonunun kaskosu yok. Bir başka deyişle, 15.2 milyon aracın sahibi zararı yine kendisi ödemek zorunda kalıyor" dedi.
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