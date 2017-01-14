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15.2 milyon araç suz

15.2 milyon araç kaskosuz
2016'nın 9 aylık döneminde Türkiye'de kapsamında ödenen toplam hasarın 3.9 milyar lira olduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, "Aynı dönemde bizim ödediğimiz toplam hasar tutarı ise 650 milyon lirayı aştı" diye konuştu. Eylül 2016 itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 20.8 milyon aracın olduğunu anlatan Oğuz, "Türkiye'de bu araçların yüzde 73.25'inin, yani 15.2 milyonunun kaskosu yok. Bir başka deyişle, 15.2 milyon aracın sahibi zararı yine kendisi ödemek zorunda kalıyor" dedi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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