Yol Durumu
  1. Ev alan yabancıya vatandaşlık imkanı
  2. İndirimli kayak tatili

TÜSİAD’ın yeni yönetimi açıklandı

TÜSİAD’ın yeni yönetimi açıklandı
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu. Başkan yardımcılıklarına ise Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin'in atanmasına karar verildi. Erol Bilecik'in başkanı olduğu Yönetim Kurulu'nun üyeleri, 'Serra Akçaoğlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara, İdil Yiğitbaşı ve Bahadır Kaleğası' şeklinde oluştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar