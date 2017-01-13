TÜSİAD’ın yeni yönetimi açıklandı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu. Başkan yardımcılıklarına ise Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin'in atanmasına karar verildi. Erol Bilecik'in başkanı olduğu Yönetim Kurulu'nun üyeleri, 'Serra Akçaoğlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara, İdil Yiğitbaşı ve Bahadır Kaleğası' şeklinde oluştu.