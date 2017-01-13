Tazminatta yüzde 70 uzlaşma

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sorununun çözümü için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatında yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ettiklerini ancak yüzde70'i yakaladıklarında düzenlemeyi Meclis'e göndereceklerini söyledi. Müezzinoğlu, yüzde 100 uzlaşmanın peşinde koşmanın kaybını işçilerin yaşadığını söyledi. Tazminattageriye dönükhaklar korunacak. Mevcut sistemdeki 30 günü koruyacak bir katsayı oluşturulacak.
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