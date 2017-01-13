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ta yüzde 70 uzlaşma

Tazminatta yüzde 70 uzlaşma
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem ı sorununun çözümü için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatında yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ettiklerini ancak yüzde 70'i yakaladıklarında düzenlemeyi Meclis'e göndereceklerini söyledi. Müezzinoğlu, yüzde 100 uzlaşmanın peşinde koşmanın kaybını işçilerin yaşadığını söyledi. Tazminatta geriye dönük haklar korunacak. Mevcut sistemdeki 30 günü koruyacak bir katsayı oluşturulacak.
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