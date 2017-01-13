Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.
TCMB tarafından yapılan duyuruya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabilecek.
Duyuruda, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını TCMB'nin Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmelerinin mümkün olduğu belirtilerek, "TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL'ye düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
Bu arada, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 22 milyar TL'ye düşürülmüştü.
DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Merkez bankasının hamlesinin ardından gün içerisinde en yüksek seviye olarak 3.82'yi gören dolar, akşam saatlerindeki sert düşüşle 3.73'e indi.
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Aynı şekilde köprü ücret skalası da dolar bazlı değil tl bazlı olmalı.
Milletimiz bundan sonra tek kuruş dolar Euro bulundurmamalı ülkelerle olan ticaretinde de kendi parasını kullanmalıdır.
Aynen, ha şöyle Yerli ve yabanci bankalar ve Kredi kuruluslari Merkezden aldiklari Borc TL ile doviz alip Bizim paramizla bizi düdüklüyorlardi
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