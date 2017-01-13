Kar yağdı böyle oldu

BOT SATIŞLARI 10 KATINA ÇIKTI: Ayakkabı satıcısı İbrahim Şinik, günde 3-4 çift bot satarken, karın yağmasıyla 20-30 çift bot sattıklarını söyledi. Beta Genel Müdürü Barbaros Akyıldız, "Kadın bot satışlarında yüzde 25, erkek bot satışlarında ise yüzde 40 oranında artış yaşandı" dedi.
SİNEMAYA KOŞTUK: Kar yağışı dolayısıyla AVM'lere yönelen birçok vatandaş da sinemaya gitmeyi tercih etti.
E-TİCARETE YOĞUN İLGİ: Kar yağdığı günler vatandaş e ticareti daha yoğun kullanıyor. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, 7-9 Ocak tarihleri arasında trafiğin yüzde 20, satışların ise yüzde 25 oranında arttığını söyledi.
ATKI VE BERE SATIŞI ARTTI: BMD Başkanı Sinan Öncel; palto, bot, şapka ve eldivenin satışları en çok artan ürünler olduğunu belirterek, kar yağışının tekstil sektöründeki kışlık stokları eriteceğini kaydetti.
KIŞ LASTİĞİNE AKIN ETTİK: Euromaster yetkilileri, 1-10 Ocak arasında 15 bin adet kış lastiği sattıklarını, akü satışlarını da yüzde 200 artırdıklarını kaydetti. Michelin Türkiye Genel Müdürü Manuel Montana da kış lastiği satışlarında patlama olduğunu açıkladı.
SAHLEP VE IHLAMUR İÇTİK: İstanbul Kadıköy Çarşı'da hizmet veren Derya Kuruyemiş çalışanları; sahlep, ıhlamur, zencefil, karışık bitkisel kış çayı ve kış macunu satışlarında yaklaşık yüzde 15 artış olduğunu bildirdi. Vefa Bozacısı'nda özellikle pazar günü yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Ayrıca pek çok markette vatandaşın sahlep raflarını adeta boşalttığı gözlemlendi
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