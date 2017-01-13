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İndirimli

İndirimli kayak tatili
Kayak tatili için Kartalkaya'ya gidecek Turkcell Platinum müşterilerine, evlerinden otellerine gidiş-dönüş 75 liraya ulaşım imkanından 100 lira otel indirimine, ücretsiz kayak kiralamadan ısınma kabinlerine kadar birçok imkan sunuluyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; kayak tatilini Turkcell Platinum'la planlayanlar, evlerinden Kartalkaya'daki otellerine kadar 13 kişilik lüks Platinum araçlarıyla kişi başı gidiş-dönüş 75 liraya ulaşım sağlayabiliyor. Ulaşım perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri İstanbul ve Ankara'dan sağlanıyor. Turkcell Platinum müşterileri, Kartal Otel, Grand Kartal Otel, Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinde minimum 2 gece konaklamalarda 100 lira indirim kazanıyor.
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