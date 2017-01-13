Yol Durumu
  1. Dolara Merkez darbesi
  2. TÜSİAD’ın yeni yönetimi açıklandı

Ev alan yabancıya imkanı

Ev alan yabancıya vatandaşlık imkanı
Türkiye de birçok ülkede olduğu gibi yatırım yapan, gayrimenkul alan, istihdam oluşturan yabancılara vatandaşlık verecek. Düzenlemeye göre; en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılar, Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu veya en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartı ile 'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belirlenen yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar