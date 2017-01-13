Ev alan yabancıya vatandaşlık imkanı

Türkiye de birçok ülkede olduğu gibi yatırım yapan, gayrimenkul alan, istihdam oluşturan yabancılara vatandaşlıkverecek. Düzenlemeye göre; en az 2 milyondolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği veya en az 1 milyon dolartutarında taşınmazı satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılar, Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu veya en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartı ile Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belirlenen yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.
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