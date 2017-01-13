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Emekliye lı maaş

İşte emekliye zamlı maaş rehberi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, lı maaş için gün sayıyor. 9 milyona yakın emekli, Ocak zammını ayın 17'sinden itibaren cebine koyacak. Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 4.73 zamlı maaşları bu tarihten itibaren emeklilerin hesaplarına yatıracak. Emekliler, maaş alma günlerine göre zamlı paralarına kavuşacak. SSK emeklileri bu ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25 Ocak ile 28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını ceplerine koyacak. TAKVİM, ellerine geçecek yeni maaşı merak eden emekliler için kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, yeni maaşlarını kolayca görebilecek.
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