SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaş için gün sayıyor. 9 milyona yakın emekli, Ocak zammını ayın 17'sinden itibaren cebine koyacak. Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde4.73 zamlı maaşları bu tarihten itibaren emeklilerin hesaplarına yatıracak. Emekliler, maaş alma günlerine göre zamlı paralarına kavuşacak. SSK emeklileri bu ayın 17'si ile26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25Ocak ile 28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını ceplerine koyacak. TAKVİM, ellerine geçecek yeni maaşı merak eden emekliler için kuruşu kuruşuna hesaplama yaptı. Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, yeni maaşlarını kolayca görebilecek.
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