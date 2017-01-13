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a Merkez darbesi

Faiz şantajına boyun eğmeyen , TL atağı ile ı frenledi. Önceki gün alınan karar da bugün devreye giriyor. 1.5 milyar dolar fonlanacak.

Dolara Merkez darbesi
Spekülatif hareketlerle ı yükseltip, faiz şantajı yapanlara Merkez Bankası'nın cevabı gecikmedi. Ekonomi terörüne karşı Merkez Bankası, önceki gün aldığı sıkılaştırma kararının ardından, dün de TL hamlesi ile dolara müdahale etti. Merkez, dün, bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak likidite politikasında daha sıkı bir duruşa geçti. Bu operasyonla TL'nin maliyeti artarken, bankalara da "Ya gelin benden yüksek faizle para alın ya da dövizlerinizi satıp TL ihtiyacınızı karşılayın" mesajı verildi. Önceki gün 3.94 lira ile rekor kıran dolar, 'nın kritik hamlesiyle birlikte dün 3.74 liranın altına indi. TL, dolar karşısında yüzde 2 değer kazanırken, önceki gün 4.1 lirayı aşan euro da 4.03 liraya geriledi. Dün TL, dolar karşısında dünyanın en fazla değer kazanan üç para biriminden biri oldu. Dolar günü 3.7910 liradan, euro ise 4.0330 liradan kapattı. Borsa ise dün, son yılların en hızlı yükselişine imza attı. Borsa İstanbul günü yüzde 4.14'lük artışla 80 bin 891 puandan tamamladı. Borsa İstanbul, dün aynı zamanda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.

BUGÜN DE DÜŞECEK
Merkez Bankası, önceki gün de sıkılaştırma kararı almış ve bugün (13 Ocak) itibariyle uygulanacağını açıklamıştı. Böylece bugünden itibaren piyasaya 1.5 milyar dolar fonlama yapılması bekleniyor. Uzmanlar, bu kararın da devreye girmesiyle dolardaki düşüşün bugün de devam edeceğini söylerken, Merkez'in müdahalelerini devam ettirmesi bekleniyor.

MERKEZ'DEN 4 KRİTİK HAMLE
Bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar liraya indirildi.
Piyasa bugünden itibaren 1.5 milyar dolar fonlanacak.
Yabancı para zorunlu karşılık oranları 50 baz puan düşürüldü.
Bir hafta vadeli repo ihalesi açılmadı.

VATANDAŞ DÖVİZ BOZDURDU
15 Temmuz sonrasında dolar satarak TL'ye sahip çıkan yerli yatırımcılar, bu yılın ilk haftasında da devreye girdi. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 30 Aralık-6 Ocak arasındaki haftada 3.8 milyar dolar azalarak 141.7 milyar dolara indi.
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