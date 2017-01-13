Dolara Merkez darbesi

Spekülatif hareketlerle doları yükseltip, faiz şantajı yapanlara Merkez Bankası'nın cevabı gecikmedi. Ekonomi terörüne karşı Merkez Bankası, önceki gün aldığı sıkılaştırma kararının ardından, dün de TL hamlesi ile dolara müdahale etti. Merkez, dün, bir hafta vadelirepo ihalesi açmayarak likidite politikasında daha sıkı bir duruşa geçti. Bu operasyonla TL'ninmaliyeti artarken, bankalara da"Ya gelin benden yüksek faizlepara alın ya da dövizlerinizi satıpTL ihtiyacınızı karşılayın" mesajıverildi. Önceki gün 3.94 lira ile rekor kıran dolar, Merkez Bankası'nın kritik hamlesiyle birlikte dün 3.74 liranın altına indi. TL, dolar karşısında yüzde2 değer kazanırken, önceki gün 4.1 lirayı aşan euro da 4.03 liraya geriledi. Dün TL, dolar karşısında dünyanın en fazla değer kazanan üç para biriminden biri oldu. Dolar günü 3.7910 liradan, euro ise 4.0330liradan kapattı. Borsa ise dün, sonyılların en hızlı yükselişine imza attı. Borsa İstanbul günü yüzde4.14'lük artışla 80 bin 891 puandantamamladı. Borsa İstanbul, dün aynı zamanda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.
BUGÜN DE DÜŞECEK Merkez Bankası, önceki gün de sıkılaştırma kararı almış ve bugün (13 Ocak) itibariyle uygulanacağını açıklamıştı. Böylece bugünden itibaren piyasaya 1.5 milyar dolar fonlama yapılması bekleniyor. Uzmanlar, bu kararın da devreye girmesiyle dolardaki düşüşün bugünde devam edeceğini söylerken, Merkez'in müdahalelerini devam ettirmesi bekleniyor.
MERKEZ'DEN 4 KRİTİK HAMLE
Bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar liraya indirildi.
Piyasa bugünden itibaren 1.5 milyar dolar fonlanacak.
Yabancı para zorunlu karşılık oranları 50 baz puan düşürüldü.
Bir hafta vadeli repo ihalesi açılmadı.
VATANDAŞ DÖVİZ BOZDURDU
15 Temmuz sonrasında dolar satarak TL'ye sahip çıkan yerli yatırımcılar, bu yılın ilk haftasında da devreye girdi. Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 30 Aralık-6 Ocak arasındaki haftada 3.8 milyar dolar azalarak 141.7 milyar dolara indi.
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