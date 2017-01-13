Merkez Bankası dünkü dolar hamlesinin ardından bugün de "haftalık repo" ihalesi açmayarak dolar ve avroya ikinci darbeyi vurdu. Güne 3.80 liranın üzerinde başlayan dolar, 3.78 liranın altına, 4.04 liraya çıkan euro da 4.01 liraya geriledi.
Merkez Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için ilk adımını dün attığı fonlama müdahalesini, bugün de "haftalık repo" ihalesi açmayarak yeniledi.
Merkez Bankası'nın ihale açmaması üzerine, güne 3.80 liranın üzerinde başlayan dolar, 3.78 liraya, 4.04 liraya çıkan euro da 4.01 liraya geriledi.
Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam ediyor.
Merkez Bankası, haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve nedenle dövize talep yaratamadığı için de kurlardaki yükseliş frenleniyor.
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Bu ekonominin sıkışık olduğu dönemde bankada dövizi olanlara devlet bir ay içinde bozdurmayanlara yüksek bir vergi koymalı.Yoksa hükümet bozun dedikçe bencil bazı kesim sırf kendi çıkarları için yada hükümete muhalefet olsun diye döviz yaptırıyorlar.Çok isterim devlet dövizden YÜKSEK BİR VERGİ alsın .Bir süre vermeli on-onbeş gün içinde bozduranlar hariç .Bu süre sonunda yüksek bir vergi kesileceğini düşünenler dövizini bozdurabilir.
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