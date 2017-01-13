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300 milyon doları 'ye getirdi

BDDK, 'de faaliyet gösterecek olan 'nın, 300 milyon dolarlık ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı.

Bank Of China 300 milyon doları Türkiyeye getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi 'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini duyurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YEDİNCİ BANKASI
BDDK'dan yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı.

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 20:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

ilginc zamanlarda yaşayin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.01.2017 00:34
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