Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki hareketlilikle ilgili soruları yanıtladı. Dövizde Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif hareketlere karşı Türkiye'nin elinde kullanacağı silahların olduğunu belirterek, "Dün Mehmet Şimek'in de söylediği gibi Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Merkez Bankası dün müdahale etmedi ama 1 haftalık repo ihalesi açmayarak kurlarda düşüşe neden olan karar aldı" dedi.
Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunun altını çizen Zeybekci şunları söyledi: "Ekonomiye yönelik denemeler ve sınamalara Türkiye fırsat vermeyecektir. Her daim olan ellerinde 50-60 milyon doları olan spekülatörler var. Yukarı doğru giderken de aşağı yönlü giderken de kazanabilen bir ekip var. Maalesef bu ortamda olan küçük yatırımcıya olur. 3-5 bin dolarla bu tür hareket yapmak isteyen vatandaşlarımıza olan olur. Türkiye, diğer gelişmekte olan para birimleriyle uyumlu hale gelecektir. Bu geldiğimiz nokta dönecektir, TL değer kazanacaktır".
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koskoca türkiye 50-60 milyon dolarla spekülasyon yapan teröristlere bir şey yapamıyor mu.devletin böyle spekülasyonlarla mücadele fonu yok mu. böyle şeylerin olabileceğini siz dahil herkes söylüyor. sizin göreviniz bu olaya yorum getirmek değil, bunları önlemektir.devletin elinde resmi ya da gayrı resmi fonlar olmalı ve bu olaylara müdahale etmeli. neticede bu da bir terör saldırısı sayılır
Şu an piyasada bulunan 125 milyar TL banknotun yüzde otuz oranında değer kaybetmesi için 30-40 milyar TLlik müdahale olması lazım. Bu kadar para MBdan başka kimde var? MB son iki ayda kimlere TL borç vermiş, onlar o parayla döviz mi almış? onları takip etmiyor mu? Hükumet hesap soramaz. CB. hesap soramaz, karışamaz. MB bu konuda kime hesap verecek? Kime bağlı? Dünyadaki merkez bankaları kime bağlı?
Yastık altında, dökülen saçlardan başka bir şey kalmadı. Biz yapacağımızı yaptık. Doları 3 liradan 4 liraya çıkaracak kadar TL kimsede yok. 30-40 milyon TL ile Dolar yerinden kımıldamaz. "Bu kadar TL sadece MB de olabilir. MB birilerine yüklü miktarda TL borç verdi, onlar gidip dolar aldı. Sonra yine MB birilerine yüklü miktarda TL borç verdi, onlar gidip yine dolar aldı. Bu haftalardır böyle devam ediyor." desek yanlış mı olur. Devletin MİLLİ adamları bunun FARKINDA değiller mi? "Bu şekilde soyulmaktan, aptal yerine konmaktan bunaldık artık" desek duyan olur mu?
Rockfeller, Rothschild ve onlar gibi dünyanın başının belası, dolar basan, afrika başta olmak üzere tüm dünyayı vahşice sömüren, savaşları finanse eden şeytanları kast ediyor. Londra'dan Türkiye'ye saldırıları tespit edilmiş durumda. Ne yapıyoruz derseniz, ne yazık ki fazla bir şey yapılamıyor.
Ekonomimize saldırı yapan teröristlerin elinden nesi var yoksa alın o Zaman.Ekmek çalana yıllarca ceza var ama spekülatif davranışlar cezalandırılmıyor.Zaten memlekette vergi de fakir fukaradan alınıyor,zengin kaçırıyor maliye bakıyormuş?
böyle adamlar varsa en fazla 5 tanedir bu adamları tutukla yada kısıtla yada onlara yaptırım uygula yapamıyorsan ona göre davran
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