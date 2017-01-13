Akıllı otomobil

Las Vegas'taki 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te otomobiller öne çıktı. Toyota'nın Amerika'da yer alan CALTY Tasarım ekibi tarafından tasarlanan Concepti'nin kalbinde güçlü bir yapay zeka yer alıyor. Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, hem sürücüyle iletişim kuruyor hem de otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.