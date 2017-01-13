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Las Vegas’ta tanıtılan yapay zekalı otomobiller büyük ilgi gördü. Geleceğin arabaları herşeyi otomatik yapabilecek

Akıllı otomobil
Las Vegas'taki 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te otomobiller öne çıktı. Toyota'nın Amerika'da yer alan CALTY Tasarım ekibi tarafından tasarlanan Concepti'nin kalbinde güçlü bir yapay zeka yer alıyor. Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, hem sürücüyle iletişim kuruyor hem de otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor.
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