12.5 milyona af müjdesi

Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, sicil affına ilişkinyasa tasarısının yaklaşık 12 milyon500 bin kişiyi ilgilendirdiğinibelirterek, "Bunu sadece işletmeler,sanayicilerimize yönelik diyedüşünmememiz lazım. Özellikle kredikartı kullanıcıları, bireysel kredikullananlar da dahil olmak üzerekredilerde sorun yaşayanlar, 6 ay içindeya borcunun tamamını ya da çeklerini,senetlerini ödedikleri halde 5 yıldanönce kara listeden çıkamıyorlardı.Bu durumda olanlar veya borcunuyeniden yapılandıranlar bu haktanfaydalanacaklar" dedi. İşletmesahiplerinin beyaz bir sayfa açarak,yeni kredi imkanlarıyla beraber, işlerineivme kazandırma veya yeni iş yeri açmafırsatını yakalayacaklarını kaydedenBakan Tüfenkci, "Sicil affındanyaklaşık 1.5 milyon ile 1.6 milyonarasında esnafımızın yararlanacağınıdüşünüyoruz" diye konuştu. Esnafaişsizlik maaşıyla ilgili de Tüfenkci,"Esnaf cüzi bir miktar ödeyecek. Şuanki rakamlarla ayda 35 lira, devlet deüzerine 15 lira koyacak" dedi.
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