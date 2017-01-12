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Vizesiz Rusya
Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, 'nin 'nın Türk vatandaşlarına uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak işadamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler" dedi. Türkiye'nin ilişkilerde yaşanan krizden önce Batı ülkeleri arasında Rusya ile ilişkilerini en fazla geliştiren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan yetkili, "Şimdi yaptığımız tekrar eski noktaya dönmek ve hatta ticarette o noktayı aşmak" diye konuştu. Önce Rusya'da faaliyet gösteren 30 firmanın Türk işçi kısıtlamalarının kaldırıldığını, daha sonra 50 ve 80 firmada kısıtlamaların kalktığını belirten yetkili, Rusya'nın yasak getirdiği 18 tarım ürününden 5'ine ilişkin yasağın da kaldırıldığını açıkladı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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