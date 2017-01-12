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’de hız rekoru kırdı

Turkcell 5G’de hız rekoru kırdı
5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde aktif rol oynayan Turkcell, işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye'nin ilk ini yaptı. Turkcell, saniyede 24.7 Gbit hıza ulaştı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi oldu. Test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "Bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G'yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G'de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke konumuna gelebilmek" şeklinde konuştu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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