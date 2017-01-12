Turkcell 5G’de hız rekoru kırdı

5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde aktif rol oynayan Turkcell, Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye'nin ilk 5Gtestini yaptı. Turkcell, saniyede 24.7 Gbit hıza ulaştı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi oldu. Test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "Bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G'yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G'de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke konumuna gelebilmek" şeklinde konuştu.
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