Yol Durumu
  1. Vizesiz Rusya

İthal e ek vergi geldi

İthal parfüme ek vergi geldi
Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak. Bakanlar Kurulu'nun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İthalat Rejimi Kararı'na ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında , şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu kararların yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış eşyanın en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.
Etiketler: ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar