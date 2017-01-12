İthal parfüme ek vergi geldi

Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasındailave gümrük vergisi alınacak. Bakanlar Kurulu'nun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İthalat Rejimi Kararı'na ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu kararların yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış eşyanın en geç 45gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.
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