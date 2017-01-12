Evinizi alırken sicilini sorun!

Hükümet, ev almayı düşünen vatandaşların yanlış birtercih yapmamaları ve konutta kaliteyi artırmak için yeni bir projeyi hayata geçirecek. Yeni uygulama kapsamında vatandaş alacağı evin sicilkaydını e-devlet üzerindenöğrenebilecek. Sisteme alacağı evin ada-parsel numarasını girecek olan vatandaş, 2011'den itibaren yapı denetime alınmış evlerin yaşı ve fotoğraflarından müteahhidine, inşaat safhasından beton kalitesine, denetiminden onarım görüp görmediğine kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek. Böylece bir eve değerinden fazla ödemeyip kazançlı çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya bu yıl içinde geçecek. Yükleniciler ve mühendisler arasında rekabeti de artıracak sistem ile vatandaşın evini seçerken bilinçli hareketetmesine de zemin yaratılmış olunacak. Yapılan iki farklı çalışma ile hem konut kaliteleri artırılacak hem de ev alacak olan vatandaşların yanlış tercih yapmalarının önüne geçilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.