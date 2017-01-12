Yol Durumu
  1. Turkcell 5G’de hız rekoru kırdı
  2. Hastaneden fazla parayı geri alın

inizi alırken ini sorun!

ların ı, fotoğrafı, müteahhidi, onarım kayıtları e-dlete girilecek. Konutların özgeçmişi tek tıkla öğrenilecek, vatandaş fazla para ödemekten kurtulacak

Evinizi alırken sicilini sorun!
Hükümet, almayı düşünen vatandaşların yanlış bir tercih yapmamaları ve konutta kaliteyi artırmak için yeni bir projeyi hayata geçirecek. Yeni uygulama kapsamında vatandaş alacağı evin sicil kaydını e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme alacağı evin ada-parsel numarasını girecek olan vatandaş, 2011'den itibaren e alınmış evlerin ı ve fotoğraflarından müteahhidine, inşaat safhasından beton kalitesine, denetiminden onarım görüp görmediğine kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek. Böylece bir eve değerinden fazla ödemeyip kazançlı çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya bu yıl içinde geçecek. Yükleniciler ve mühendisler arasında rekabeti de artıracak sistem ile vatandaşın evini seçerken bilinçli hareket etmesine de zemin yaratılmış olunacak. Yapılan iki farklı çalışma ile hem konut kaliteleri artırılacak hem de ev alacak olan vatandaşların yanlış tercih yapmalarının önüne geçilecek.
Etiketler: , , , , , ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar