Emeklinin zam takvimi

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zamlı maaşlarını almayabaşlıyor. Ocak zammının ayın 4'ündebelli olmasının ardından, yeni maaşlarhesaplandı. Emekliler, ayın 17'sindenitibaren zamlı maaşlarını alabilecek.
KİM, NE ALACAK?
Bu ay yatırılan maaşlar yüzde 4.73zamlı olacak. Yüzde 4.73'lük zamlabirlikte bin liralık maaş, bin 47 lira 30kuruşa çıktı. Bu aydan itibaren, Aralıkmaaşı bin 500 lira olan emeklinin elinebin 570 lira 95 kuruş, Aralık maaşı2 bin lira olan emeklinin eline ise 2bin 94 lira 60 kuruş geçecek. Aylıklaryükseldiği için, her ay maaşlara eklenenyüzde 4 oranındaki ek ödeme (vergiiadesi) de artmış olacak. Örneğin; Aralıkayı net maaşı bin 500 lira olan biremekli, 60 lira da ek ödeme alıyordu.Yani emeklinin eline bin 560 lirageçiyordu. Ocak'taki yüzde 4.73 zamlabin 500 liralık net maaş bin 570 lira95 kuruşa yükseldi. Buna bağlı olarakek ödeme tutarı da 62 lira 84 kuruşaçıktı. Emeklinin bu ay eline geçen para(net maaş + ek ödeme) bin 633 lira 79kuruş olacak.
İŞTE ÖDEME TARİHLERİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 17'si ile 28'i arasında alıyor. SSK emeklilerine maaş ödemeleri herayın 17'sinde başlıyor, 26'sındasona eriyor. Bağ-Kur emeklilerine de maaş ödemeleri her ayın 25'i ile28'i arasında yapılıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde zamlı ödemelerine kavuşacak.
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