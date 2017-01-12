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a faiz saldırısı

Türkiye’yi ‘yüksek faiz, yüksek kur’ sarmalına sokmaya çalışan fonlar ve bankalar, ’na ya başladı. Kuru yükseltip faiz artırımı amaçlanıyor

Dolara faiz saldırısı
Türkiye'yi terör saldırıları ile alt edemeyeceklerini anlayanlar, şimdi de ekonomimize saldırı başlattı. 'nın sı için hem yurt dışında hem içeride yayınlarda başladı. TV'lere çıkan Türkiye'deki bazı bankaların analistleri, ağız birliği etmişçesine "yüksek faiz olmalı" çağrısı yaparken, bir yandan da kuru ile oynamaya devam etti. Öte yandan JP Morgan, Rabobank, Capital Ekonomics gibi uluslararası bankalar ile Fitch ve Moddy's gibi not kuruluşları hep birlikte saldırıya geçti. Pazartesi günü başlayan dolardaki artış dün de sürdürüldü. Spekülatif ataklarla dolar kuru dün 3.94 liraya kadar yükseltilirken, euro 4 liranın üzerine çıktı. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 9'u aştı. Dolardaki yükseliş spekülatif hareketlere bağlanırken, manipülatörler hamle üstüne hamle yaparak, Merkez Bankası'nın faiz artırması için baskıya başladı. Kasıtlı alım emirleriyle doları yükseltmek için elinden geleni yapan faiz lobisi, Merkez'e adeta 'Faizi artırmazsan, dolar yükselir' şantajı yapıyor. Oysa uzmanlar, faizin yükseltilmesinin Türkiye'yi 'yüksek kur-yüksek faiz' sarmalına sokacağını ifade ederek, Merkez Bankası'nın bu oyuna gelmemesi gerektiğini belirtiyor. 24 Ocak'ta yılın ilk faiz toplantısını yapacak Merkez Bankası'nın bu baskılara boyun eğmeyerek dik duruşunu sürdürmesi bekleniyor. Merkez'in son hamlesinin ise 13 Ocak'ta başlayacağı ve etkisinin görüleceği ifade ediliyor. Dolar kuru dün günü 3.8930 liradan, euro ise 4.0900 lira seviyesinden tamamladı.

FETÖ DEVREDE
Piyasa uzmanları, günlük hacmi 4-5 milyar dolar olan döviz piyasasının, 10 milyon dolar ile bile hareketlendirilebileceğini söyledi. Bu kadar sığ piyasada dövizin rekor üstüne rekor kırmasında 'nün de parmağının olduğunu belirten uzmanlar, hükümetin döviz mevduat hesaplarına el koyup TL'ye döndüreceği dedikodusu çıkarılarak piyasaların alevlendirildiğini kaydetti. Uzmanlar, dedikodu egemenliğinin bir süre sonra sona ereceğini ve doları kurunun olması gereken yere eninde sonunda gerileyeceği ifade etti.

Uluslararası bankalar Türkiye'deki işbirlikçilerini de yanlarına alarak Merkez Bankası'na faiz baskısına başladı.

AMAÇLARI SERMAYEYİ ENGELLEMEK
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl "Moody's'in Türkiye'deki bankalar hakkında yaptığı açıklamaların yanında 27 Ocak'ta bir diğer kuruluş olan 'in yapacağı değerlendirmede de objektif bir kararın çıkmayacağı görülüyor" şeklinde konuştu. Karagöl, bu söylentilerin ülkeye sermaye girişini engellemek amacıyla yapıldığını söyledi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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