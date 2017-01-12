Dolara faiz saldırısı

Türkiye'yi terör saldırıları ile alt edemeyeceklerini anlayanlar, şimdi de ekonomimize saldırı başlattı. Merkez Bankası'nın faiz artırması için hem yurt dışında hem içeride yayınlarda baskı başladı. TV'lere çıkan Türkiye'deki bazı bankaların analistleri, ağız birliği etmişçesine "yüksek faiz olmalı" çağrısı yaparken, bir yandan da dolar kuru ile oynamaya devam etti. Öte yandan JP Morgan, Rabobank,Capital Ekonomics gibi uluslararası bankalar ile Fitch ve Moddy's gibi not kuruluşları hep birlikte saldırıya geçti. Pazartesi günü başlayan dolardaki artış dün de sürdürüldü. Spekülatif ataklarla dolar kuru dün 3.94 liraya kadar yükseltilirken, euro 4 liranın üzerine çıktı. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 9'u aştı. Dolardaki yükseliş spekülatif hareketlere bağlanırken, manipülatörler hamle üstüne hamle yaparak, Merkez Bankası'nın faiz artırması için baskıya başladı. Kasıtlı alım emirleriyle doları yükseltmek için elinden geleni yapan faiz lobisi, Merkez'eadeta'Faiziartırmazsan,dolar yükselir' şantajı yapıyor. Oysa uzmanlar,faizin yükseltilmesininTürkiye'yi 'yüksek kur-yüksekfaiz' sarmalına sokacağını ifadeederek, Merkez Bankası'nın bu oyuna gelmemesi gerektiğini belirtiyor. 24 Ocak'ta yılın ilk faiz toplantısını yapacak MerkezBankası'nın bu baskılara boyun eğmeyerek dik duruşunu sürdürmesi bekleniyor. Merkez'in son hamlesinin ise 13 Ocak'ta başlayacağı ve etkisinin görüleceği ifade ediliyor. Dolar kuru dün günü 3.8930 liradan, euro ise 4.0900 lira seviyesindentamamladı.
FETÖ DEVREDE
Piyasa uzmanları, günlük hacmi 4-5 milyar dolar olan döviz piyasasının, 10 milyon dolar ile bile hareketlendirilebileceğini söyledi. Bu kadar sığ piyasada dövizin rekor üstüne rekor kırmasında FETÖ'nün de parmağının olduğunu belirten uzmanlar, hükümetin döviz mevduat hesaplarına el koyup TL'ye döndüreceği dedikodusu çıkarılarak piyasaların alevlendirildiğini kaydetti. Uzmanlar, dedikodu egemenliğinin bir süre sonra sona ereceğini ve doları kurunun olması gereken yere eninde sonunda gerileyeceği ifade etti.
Uluslararası bankalar Türkiye'deki işbirlikçilerini de yanlarına alarak Merkez Bankası'na faiz baskısına başladı.
AMAÇLARI SERMAYEYİENGELLEMEK
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl "Moody's'in Türkiye'deki bankalar hakkında yaptığı açıklamaların yanında 27 Ocak'ta bir diğer kuruluş olan Fitch'in yapacağı değerlendirmede de objektif bir kararın çıkmayacağı görülüyor" şeklinde konuştu. Karagöl, bu söylentilerin ülkeye sermaye girişini engellemek amacıyla yapıldığını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.