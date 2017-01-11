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’le 4.2 milyar liralık tasarruf

Vestel’le 4.2 milyar liralık tasarruf
Vestel, geçen yıl enerji verimliliği çalışmaları ile 113 bin giga jul enerji tasarrufu elde ettiğini duyurdu. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, enerji ve su kaynaklarını verimli şekilde kullanmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Ürünlerimizdeki enerji tüketimi 10 yıl öncesine göre yüzde 60 azaldı. Türkiye'de beyaz eşyaları kullanılarak enerji ve su tüketiminde toplam 4.2 milyar lira tasarruf sağlanabilir. Sadece elektrik enerjisinde 2.8 milyar lira değerinde tasarruf elde edebiliriz. Bu tasarruf, 2 Keban Barajı'nın bir yılda ürettiği elektrik enerjisi miktarına eşit.".
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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