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Türk cı Erbakan Malkoç, ünlü müşterilerine i Albert’i de ekledi. Malkoç, Prens için VIP hazırlayacak

Prens’e Türk minibüsü
Zenginler için otomobil, , otobüs, yat, helikopter ve jetleri yeniden dizayn eden Türk Erbakan Malkoç, ünlü müşterilerine bir yenisini daha ekledi. Müşterileri arasında krallar, ler, ünlü siyaset adamları, işadamları, futbolcu ve sanatçılar olan Malkoç, şimdi de Monaco Prensi 2. Albert ile el sıkıştı. Malkoç'un Prens Albert için bir VIP minibüs hazırlayacağı öğrenildi. Ancak minibüsün ne kadara mal olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Tasarımlarıyla dünyanın ilgisini çeken ünlü tasarımcı Malkoç, hazırladığı VIP araçların büyük bir kısmını Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Müşterilerin isteklerine göre araçların içini tasarlayan Malkoç ayrıca, bunları kendi ekibinin geliştirdiği yazılımlarla cep telefonunda hükmedilir hale getiriyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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