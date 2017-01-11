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İşsize günde 50 TL

‘İşbaşı Programı’, işsizlere büyük fırsat sunuyor. İşsizler hem meslek ediniyor hem de aldığı eğitim sırasında günde 50 lira kazanıyor. Üstelik GSS primlerini de ödüyor

İşsize günde 50 TL
Ülkemizde işsizler, 'İşbaşı Eğitim Programı' ile hem meslek ediniyor hem de aldığı sırasında para kazanıyor. Eğitim süresince günlük 50 lira ödeniyor.

500 BİN KİŞİ ALACAK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu programı 6 ay olarak uyguluyordu. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle bu süre 12 aya çıkarıldı. Bu imkandan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve 'a kayıt yaptırmak yeterli. Lise ve üniversite öğrencileri de okurken bu programlara katılabiliyor. Programa katılanlar, belirlenen işyerine giderek işi yerinde görüp öğrenebiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günde 50 lira ödeniyor. Bu ödeme devlet tarafından yapılıyor. Üniversite öğrencileri, program süresince burs ve kredilerini de kesilmeden alabiliyor. Ayrıca katılımcılar; iş kazası ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İŞKUR tarafından ödendiğinden, sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu programdan bu yıl 500 bin işsizin yararlanması planlanıyor.

İSTİHDAM TEŞVİĞİ
İşbaşı Eğitim Programı'nı en az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektöre ait bütün kurum, kuruluş ve işyerleri düzenleyebiliyor. Programı tamamlayan 18-29 yaş arasındaki kişileri 3 ay içinde işe alan işveren, çalışanın işveren primini ödemiyor. Bu prim, 30 ila 42 ay arasında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. 30 yaşından büyük işsizi eğitimden sonra işe alan işverenlere ise 6 aydan 30 aya kadar prim desteği veriliyor. Bu işçilerin sigorta primini İŞKUR karşılıyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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