HALimiz harap

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, 'kâr' zamları getirdi. Hallerin ürün dolu olmasına karşın, sebze-meyve fiyatları uçtu. Alıcı hale ürün almaya gitmedi, pek çok pazarcı pazara çıkmadı. Fırsatçılar da durumudeğerlendirip etiketleri değiştirdi. Özellikle marketlerde fiyatlar kat kat yükseldi. Mevsim sebze-meyveleri bileateş pahası hale geldi.
HALDE ÇÜRÜYOR
İstanbul Yaş Meyve-Sebze Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, meyve ve sebzedeki fiyat artışının spekülatif olduğunu söyledi. Cuma gününden bu yana İstanbul'da ulaşımda yaşanan güçlükler nedeniyle alıcının hallere gelemediğini belirten Baran, bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Baran, şöyle konuştu: "Tüketiciye yansıtılan fiyatlarnormalin üzerinde. Bayrampaşa Sebze Hali'nde bütün dükkanlar ağzına kadar, çakılı ürün dolu. Hepsi 1-2 günde tüketilmediği zaman ya çürümeye yüz tutuyor ya da özelliğini kaybedip neticede dökülüyor. Gerçek fiyatlar ancak hava koşullarının düzelmesinden sonra ortaya çıkacak. Şu anda nihai tüketiciyetamamen spekülasyon, yani gerçekolmayan fiyatta ürün sunuluyor. Bunlar da tamamen şişirme fiyatlar." Yaş meyve-sebzenin arz talep ürünü olduğunu kaydeden Baran, "Talep olmadan arz olursa, fiyatlar düşer. Şu anda tüketicinin talebi var ama alıcılar toptan pazarlardan veya hallerden ürün alıp pazarlama noktasında handikap yaşadığı için, buradaki fırsatçılar da çok fahiş fiyatlarla tüketiciye ürün pazarlıyor. Geçen haftadan 3 liraya alınan ürünü bugün 8 liraya nihai tüketiciye pazarlamaya çalışıyorlar. Burada tamamen bir fırsatçılık söz konusu" dedi.
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