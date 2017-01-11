Dolar uçtu, Merkez bankalara sopa gösterdi

Dövize pazartesi günü başlayan saldırılar dün de devam edince, dolar kuru 3.78'lere kadar çıktı, euro da 4 lirayı geçti. Sabah saatlerinde kurun artışı hızlanınca, Merkez Bankası devreye girerek yazılı bir açıklama yaptı. Banka'nın, kurun ekonomik temellerden uzak olduğunu vurgulaması dikkat çekti. Merkez'in bankalara karşı Türk Lirası sıkışıklığına gittiği ve "Paralazımsa döviz bozdurun" mesajı verdiği açıklama sonrasında, dolar kuru 3.7450lira seviyelerine çekildi. Merkez Bankası, açıklamada, piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini, ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. Bu çerçevede TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar TL'ye düşürdü. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indiren TCMB, finansal sisteme 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacağını açıkladı. Açıklama sonrası gerileyen dolar günü 3.7770 liradan, euro ise 3.9940 liradan tamamladı.
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