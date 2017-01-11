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Banvit Brezilyalı oldu
Banvit tarafından sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48'ine karşılık gelen hisselerin Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'ye satışı için hisse satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Satın alma bedeli, hisse başına 11.51 lira olmak üzere 915 milyon 64 bin 403 lira olarak belirlendi. Banvit'ten yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta hakim hissedarlar ile BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Sözleşmede satın alma bedeli hisse başına 11.51 lira olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar sözleşmede belirtilen dolar/TL döviz kuruna göre dolar üzerinden yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla gerçekleştirilecek ve 'in 2016 performansına bağlı fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir."
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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