Banvit Brezilyalı oldu

Banvit tarafından sermayesinin yaklaşık yüzde79.48'ine karşılık gelen hisselerin Brezilya merkezli BRFS.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'ye satışı için hisse satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Satın alma bedeli, hisse başına 11.51lira olmak üzere 915 milyon64 bin 403 lira olarak belirlendi. Banvit'ten yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta hakim hissedarlar ile BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Sözleşmede satın alma bedeli hisse başına 11.51 lira olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar sözleşmede belirtilen dolar/TL döviz kuruna göre dolar üzerinden yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla gerçekleştirilecek ve Banvit'in 2016 performansına bağlı fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir."
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