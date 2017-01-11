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ları arttı

AVM ciroları arttı
Alışveriş merkezleri () Endeksi, Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarak 202 puana yükseldi. Endeks kategoriler bazında Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 7'lik artış gösterdi. Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı yüzde 24 ile ayakkabı-çanta kategorisinde gerçekleşti. Aynı dönemde giyim ciroları yüzde 14, yiyecek ciroları yüzde 10, hipermarket ciroları yüzde 7 ve teknoloji kategori ciroları yüzde 1 artış kaydederken, AVM'lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 2'lik düşüş yaşandı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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