AVM ciroları arttı

Alışveriş merkezleri (AVM) Ciro Endeksi, Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde6.9 artarak 202 puana yükseldi. Endeks kategoriler bazında Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 7'lik artış gösterdi. Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı yüzde 24 ileayakkabı-çanta kategorisinde gerçekleşti. Aynı dönemde giyim ciroları yüzde 14, yiyecek ciroları yüzde 10, hipermarket ciroları yüzde7 ve teknoloji kategori ciroları yüzde1 artış kaydederken, AVM'lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde2'lik düşüş yaşandı.
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