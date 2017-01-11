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40 milyar lira yapılandırıldı

40 milyar lira yapılandırıldı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisinin çok güçlü olduğunu, finans ve reel sektörde sıkıntı olmadığını vurguladı. Moody's'in açıklamasının rasyonel bir değerlendirme değil, saldırı olduğunu söyleyen Canikli, şunları kaydetti:

* Bankalara borcu olan, kredi kullanmış olan firmalar, bankacılık sisteminden 40 milyar liralık talebinde bulundu. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle reel sektöre 250 milyarlık destek sağlandı. Bununla bankaların aktiflerinde bir sorun yaşanmasının önüne geçildi.

* Terör ve ekonomik saldırıların yoğunlaşması tesadüf değil. Güçlü bir iktidarı bertaraf etmeye çalışıyorlar.

* Bu kış 600 bin kişinin garantili olarak istihdam edilmesine ilişkin politikayı hayata geçirdik.

Hazal ATEŞ
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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