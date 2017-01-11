40 milyar lira yapılandırıldı

Başbakan Yardımcısı NurettinCanikli, Türkiye ekonomisinin çok güçlüolduğunu, finans ve reel sektördesıkıntı olmadığını vurguladı. Moody's'inaçıklamasının rasyonel bir değerlendirmedeğil, saldırı olduğunu söyleyen Canikli,şunları kaydetti:
* Bankalara borcu olan, kredi kullanmışolan firmalar, bankacılık sisteminden 40milyar liralık yapılandırma talebindebulundu. Kredi Garanti Fonu kefaletiylereel sektöre 250 milyarlıkdestek sağlandı. Bununlabankaların aktiflerinde bir sorunyaşanmasının önüne geçildi.
* Terör ve ekonomiksaldırıların yoğunlaşmasıtesadüf değil. Güçlü bir iktidarıbertaraf etmeye çalışıyorlar.
* Bu kış 600 bin kişiningarantili olarak istihdamedilmesine ilişkin politikayıhayata geçirdik.
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