‘Torpilli’ kat çıkılamayacak

Hükümet, İmarYasası'nda köklü değişiklikleriçin düğmeye bastı. Yasadayapılacak düzenlemeyle parselbazlı imar tadilatına sonverilecek. Her mahalledebinaların kaç katlı olacağıbelirlenecek ve daha çok katlıbina dikilmesine müsaadeedilmeyecek. Hükümet 'rantvergisi' düzenlemesindede nakit yerine konut yada arsa alınmasına yönelikçalışmalara başladı. Yapılacakdüzenlemeyle elde edilecekgelir ise kentsel dönüşümeaktarılacak.
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