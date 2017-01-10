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‘Torpilli’ kat çıkılamayacak

‘Torpilli’ kat çıkılamayacak
Hükümet, İmar Yasası'nda köklü değişiklikler için düğmeye bastı. Yasada yapılacak düzenlemeyle parsel bazlı imar tadilatına son verilecek. Her mahallede binaların kaç katlı olacağı belirlenecek ve daha çok katlı bina dikilmesine müsaade edilmeyecek. Hükümet 'rant vergisi' düzenlemesinde de nakit yerine konut ya da arsa alınmasına yönelik çalışmalara başladı. Yapılacak düzenlemeyle elde edilecek gelir ise kentsel dönüşüme aktarılacak.

Barış ŞİMŞEK
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