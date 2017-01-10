TOKİ artırma ile 76 arsa satacak

Başbakanlık TopluKonut İdaresi Başkanlığı(TOKİ); İstanbul, Ankara,İzmir ve Antalya'nın daaralarında olduğu çeşitli illerdetoplam 971 bin 623 metrekarebüyüklüğündeki 76 arsayı 'açıkartırma' yöntemi ile satışaçıkardı. Bu arsaların konut,ticaret, turizm, sanayi, akaryakıtve servis, küçük sanayi sitesi,depolama, spor tesisi, sosyalkültürel tesis, otel, üniversite,özel ilköğretim ve ortaöğretimokulu niteliğinde olduğu ifadeedilerek, müzayedenin 26 Ocakgünü Ankara ve İstanbul'dayapılacağı duyuruldu.
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