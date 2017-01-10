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artırma ile 76 satacak

TOKİ artırma ile 76 arsa satacak
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (); İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu çeşitli illerde toplam 971 bin 623 metrekare büyüklüğündeki 76 yı 'açık artırma' yöntemi ile satışa çıkardı. Bu arsaların konut, ticaret, turizm, sanayi, akaryakıt ve servis, küçük sanayi sitesi, depolama, spor tesisi, sosyal kültürel tesis, otel, üniversite, özel ilköğretim ve ortaöğretim okulu niteliğinde olduğu ifade edilerek, müzayedenin 26 Ocak günü Ankara ve İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.
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