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Merkez, hükümete mektup yazacak

Merkez, hükümete mektup yazacak
Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 unun yüzde 8.53 olarak gerçekleşmesi nedeniyle hükümete açık mektup gönderecek. Banka, açık mektupta, enflasyon hedefinden sapmanın nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak. Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda, 'nın sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile bir başkan yardımcısının imzalarını taşıyacak mektup, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e iletilecek.
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