Merkez, hükümete mektup yazacak

Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 enflasyonunun yüzde 8.53 olarak gerçekleşmesinedeniyle hükümete açık mektup gönderecek.Banka, açık mektupta, enflasyon hedefindensapmanın nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedefeulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak. MerkezBankası Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca,enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapmasıdurumunda, Merkez Bankası'nın sapmanın nedenlerinive alınması gereken önlemleri hükümeteyazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklamasıgerekiyor. Merkez Bankası Başkanı MuratÇetinkaya ile bir başkan yardımcısının imzalarınıtaşıyacak mektup, hükümet adına Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek'e iletilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.