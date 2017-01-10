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McDonald ’s Çin’de satışta

McDonald ’s Çin’de satışta
Mcdonald's, Çin'in en büyük devlet kuruluşlarından Citic Ltd liderliğindeki bir yatırımcı grubuna Çin operasyonlarında kontrol hissesini satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. McDonald's'ın yüzde 80'lik hissesini 2.08 milyar dolara satacağı belirtiliyor. Citic Capital ve Carlyle Group'a yapılan satış sonrası, şirketin elinde yüzde 20 hisse kalacak. Hisselerin yüzde 52'sini Citic Capital ve yüzde 28'ini Carlyle Group alacak. McDonald's'ın halihazırda Çin'de 2 bin 400 restoranı var. Hong Kong'da 240 restoranı bulunan fastfood zinciri, önümüzdeki 5 yıl içinde de ilave olarak bin 500 yeni restoran açacak.
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