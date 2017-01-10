McDonald ’s Çin’de satışta

Mcdonald's, Çin'in en büyük devlet kuruluşlarından CiticLtd liderliğindeki biryatırımcı grubuna Çin operasyonlarında kontrol hissesini satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. McDonald's'ın yüzde 80'lik hissesini 2.08 milyar dolara satacağı belirtiliyor. CiticCapital ve Carlyle Group'a yapılan satış sonrası, şirketin elinde yüzde 20 hisse kalacak. Hisselerin yüzde52'sini Citic Capital ve yüzde 28'ini Carlyle Group alacak. McDonald's'ın halihazırda Çin'de 2 bin 400 restoranı var. Hong Kong'da 240 restoranı bulunan fastfood zinciri, önümüzdeki 5 yıl içinde de ilave olarak bin500 yeni restoran açacak.
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