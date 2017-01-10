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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Doların art arda rekorlar kırması sonrasında Merkez Bankası'ndan dolara müdahale geldi. TCMB'den yapılan açıklamada "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

Merkez Bankasından dolara müdahale!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.

TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Merkez Bankası, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlendiğini, gerekli görülmesi halinde ülkede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabileceğinin altını çizdi.
  • 10 Ocak 2017, Salı 14:14
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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L&#252;tfi Lütfi

Ya birileri hala telaşta.Bu oyun Türkiye deki yandaş Türkiye düşmanlarınca yapılmakta.Dolar tele değerinde oynamalar.Hem ekonomiye darbe vuracaklar hem de kağıt dolarlarına değer katacaklar.Bunlar tespit edilip Ohal kanunları ile yargılanmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.01.2017 19:02
Vatansever-1 Vatansever-1

Sabit kur'a geçilse ne zararı olabilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2017 18:30
100TL Banknot = 1Gr Altın 100TL Banknot = 1Gr Altın

TL'yi altına endeksleyin, bırakın ondan sonra ne halleri varsa görsünler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 10.01.2017 16:19
Vah det Vah det

Temmuz 2012 de dolar 1,20 TL iken ;bugünlerde dolar ile yatıp kalkan işadamları var,Küresel faiz baronlarının kucağına oturmuş,icimizdeki yaklaşık 5000 bin kisi dolar zenginleri var içimizde,bu serefsizler geçmişte ülkemizin servetlerini yagmayalanlardır.bankalar üzerinden halka dağıtılan yüksek faizli kredilerin arkasında bu serefsizler var.Bu serefsizler milli değildir.ABD haçlı dolarının kölesidirler.

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evet7
hayır1
cevapla 10.01.2017 14:48
hakan hakan

böyle giderse büyük kriz çıkaracaklar. maalesef 1 aya kadar 4 üstünü görürüz. paramızı çöp etti paradan beslenen adi şerefsizler.

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evet3
hayır1
cevapla 10.01.2017 14:25
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