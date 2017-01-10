Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.
TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Merkez Bankası, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlendiğini, gerekli görülmesi halinde ülkede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabileceğinin altını çizdi.
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Ya birileri hala telaşta.Bu oyun Türkiye deki yandaş Türkiye düşmanlarınca yapılmakta.Dolar tele değerinde oynamalar.Hem ekonomiye darbe vuracaklar hem de kağıt dolarlarına değer katacaklar.Bunlar tespit edilip Ohal kanunları ile yargılanmalı.
Sabit kur'a geçilse ne zararı olabilir
TL'yi altına endeksleyin, bırakın ondan sonra ne halleri varsa görsünler.
Temmuz 2012 de dolar 1,20 TL iken ;bugünlerde dolar ile yatıp kalkan işadamları var,Küresel faiz baronlarının kucağına oturmuş,icimizdeki yaklaşık 5000 bin kisi dolar zenginleri var içimizde,bu serefsizler geçmişte ülkemizin servetlerini yagmayalanlardır.bankalar üzerinden halka dağıtılan yüksek faizli kredilerin arkasında bu serefsizler var.Bu serefsizler milli değildir.ABD haçlı dolarının kölesidirler.
böyle giderse büyük kriz çıkaracaklar. maalesef 1 aya kadar 4 üstünü görürüz. paramızı çöp etti paradan beslenen adi şerefsizler.
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