İlaçta Euro kuru 2.34 TL

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru, 20 Şubat'tan geçerli olmak üzere 2.3421 lira olarak güncellendi. Tüm Eczacı İşverenlerSendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; 3 Ocak 2017 tarihli FiyatDeğerlendirme Komisyonu kararına göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değeri 2.3421 TL olacak şekilde değiştirildi. Şu an fiyatların belirlenmesinde 1 euro, 2.1166 lira olarak hesaplanıyordu. Türkiye'de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 'kur sabitleme' sistemi uygulanıyor. Ancak belirlenen kur seviyesinin güncel kurun altında olması ilaç endüstrisi tarafından şikayet konusu ediliyor. Maliyetleri güncel kur üzerinden olan üreticiler zarar ettiklerini belirtiyor.
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