Etiketler değişti

Marketler, yılbaşından bu yana döviz kurunu ve havayı bahane ederek fiyatları uçurdu. Özellikle sebze-meyve cep yaktı. Üreticinin 30 kuruşa bile satamayıp dalında çürümeye bıraktığı mandalina, 5 liraya kadar tırmandı
Yılbaşından itibaren marketlerde yaşanan fiyat değişimi, tüketiciyi çıldırttı. Döviz kurunu ve havayı bahane eden marketler, etiketleri birbiri ardına değiştirdi. Sebze-meyveden deterjana, peynir ve sütten şampuana neredeyse hemen her üründe fiyat artışları olduğu görüldü. Özellikle sebze-meyve fiyatları cep yaktı. Kar yağışı nedeniyle ürün sevkiyatının azalmasını ve pazarların kurulamamasını fırsata çeviren marketler, tüketicinin karşısına astronomik fiyatlar çıkardı. Üreticinin 30 kuruşa satamayıp dalında çürümeye bıraktığı mandalinanın kilogram fiyatı markette 5 liraya kadar çıktı. Yetkililer, pek çok üründe hal fiyatlarının da arttığını ancak marketteki artışların çok yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle sebze-meyvelerde hal ile market fiyatı arasındaki makasın iyice açıldığını belirten yetkililer, "Hal ile market arasındaki fiyat farkı 5 kata kadar çıktı" diyor.
HAMSİ 20 TL
Hamsinin kilo fiyatı geçen haftaya göre katlandı, 20 liraya çıktı. Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Kooperatifi Başkanı Hasan Kara, "Hamsi avının azalması etiket fiyatını vurdu. Geçen hafta 10 lira seviyesinde olan kilogram fiyatı, Giresun'daki balıkçı tezgahlarında 20 lirayı görmüş durumda" dedi. Kara, hamsi fiyatının düşmesini beklemediklerini, Karadeniz insanının ilerleyen günlerde de uygun rakamlara bu balığı yeme imkanı bulamayacağını ifade etti.
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