Yol Durumu
  1. Merkez, hükümete mektup yazacak
  2. 3600 günle emeklilik

k savaş

Anayasa görüşmelerinin başladığı gün, döviz işlemlerinin en alt seviyede olmasına rağmen, a saldırı ile kur 3.73’ü geçti...

Ekonomik savaş
Türkiye'nin darbe anayasasını değiştirip ülkeyi k ve siyasal olarak düzlüğe çıkartacak yeni bir yönetim sistemine geçiyor olması, düşmanları harekete geçirdi. Meclis'te Anayasa değişiklik görüşmelerinin başladığı gün, kurlara yapılan saldırılarla 3.70 liranın, euro da 3.90 liranın üzerine çıktı. Akşam saatlerinde dolar kuru 3.7340 liradan, euro ise 3.9350 liradan günü tamamladı.

ULUSLARARASI ATAK
Piyasalardaki hareketliliğin büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı olması dikkat çekerken; 'de yabancı para ile yapılan işlemlerde (dolarizasyon) en düşük seviyelerin yaşanmasına rağmen kurun hareketlenmesi de saldırıları açıkça ortaya koydu. Türkiye'ye terör örgütleriyle saldıranlar, ekonomiyi de zarar uğratmak için harekete geçti. Kur oyunlarının yanında, Merkez Bankası'na da 'faiz artır' baskısı yapılmaya başladı. Yurt dışından yapılan saldırıları fırsat bilen yerli işbirlikçiler, enflasyondaki sapmayı da bahane ederek faizlerin yükselmesi için kampanya başlattı. Bu baskılara 'papuç bırakmayacaklarını' belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomi yayını yapan yerli-yabancı birçok kuruluşun Türkiye'de faizin artırılmasını istediğini söyledi. Canikli, "Saldırılara karşı koyabilmemizin en önemli nedeni, vatandaşımızın sağduyusudur. Vatandaşımız döviz talep etmiyor, piyasaya döviz sağlıyor" dedi. AHaber'de canlı yayına çıkan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, reel sektörün zarar görmesine de izin vermeyeceklerini ve her türlü tedbiri aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini açıkladı.

SPEKÜLASYON YURT DIŞINDAN
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, rekor kıran üzerine yaptığı değerlendirmede, "Yurt dışı odaklar döviz üzerinden spekülasyon yapıyor" ifadelerini kullandı. Akben, döviz hareketliliğinin büyük işlem hacimleri ile gerçekleşmediğini kaydetti. Moody's'in Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesini de eleştiren Akben, "Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz" dedi.

HALKIN GÜNDEMİ DOLAR
Sosyal medyada da günün konusu, dolar oldu. İşte bazı mesajlar:
● Terörle saldıranlar şimdi paramıza saldırıyor. Dik durma zamanı.
● Dolar 3.70'i geçmiş. Benim cebimde hiç param olmadığı için kriz yaşamıyorum.
● Kar-buz ülkeyi dondurdu. Bir tek donmayan dolar...
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar