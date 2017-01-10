Ekonomik savaş

ULUSLARARASI ATAK
Piyasalardaki hareketliliğin büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı olması dikkat çekerken; Türkiye'de yabancı para ile yapılan işlemlerde (dolarizasyon) en düşük seviyelerin yaşanmasına rağmen kurun hareketlenmesi de saldırıları açıkça ortaya koydu. Türkiye'ye terör örgütleriyle saldıranlar, ekonomiyi de zarar uğratmak için harekete geçti. Kur oyunlarının yanında, Merkez Bankası'na da 'faiz artır' baskısı yapılmaya başladı. Yurt dışından yapılan saldırıları fırsat bilen yerli işbirlikçiler, enflasyondaki sapmayı da bahane ederek faizlerin yükselmesi için kampanya başlattı. Bu baskılara 'papuç bırakmayacaklarını' belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomi yayını yapan yerli-yabancı birçok kuruluşun Türkiye'de faizin artırılmasını istediğini söyledi. Canikli, "Saldırılara karşı koyabilmemizin en önemli nedeni, vatandaşımızın sağduyusudur. Vatandaşımız döviz talep etmiyor, piyasaya döviz sağlıyor" dedi. AHaber'de canlı yayına çıkan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, reel sektörün zarar görmesine de izin vermeyeceklerini ve her türlü tedbiri aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini açıkladı.
SPEKÜLASYON YURT DIŞINDAN
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, rekor kıran döviz kurları üzerine yaptığı değerlendirmede, "Yurt dışı odaklar döviz üzerinden spekülasyon yapıyor" ifadelerini kullandı. Akben, döviz hareketliliğinin büyük işlem hacimleri ile gerçekleşmediğini kaydetti. Moody's'in Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesini de eleştiren Akben, "Moody's'in açıklamasını kasıtlı buluyoruz" dedi.
HALKIN GÜNDEMİ DOLAR
Sosyal medyada da günün konusu, dolar oldu. İşte bazı mesajlar:
● Terörle saldıranlar şimdi paramıza saldırıyor. Dik durma zamanı.
● Dolar 3.70'i geçmiş. Benim cebimde hiç param olmadığı için kriz yaşamıyorum.
● Kar-buz ülkeyi dondurdu. Bir tek donmayan dolar...
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