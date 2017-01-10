At yarışı-piyango aynı pakette

Maliye Bakanı Naci Ağbal, MilliPiyango için Mart ayındaki teklif almasürecinin ortadan kalktığını belirterek, "TürkiyeVarlık Fonu, Milli Piyango ve at yarışlarınınözelleştirmesini birlikte değerlendirecek" dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıile Türkiye Jokey Kulübü arasındakisözleşmenin 1 Ocak 2018'de sona ereceğineişaret eden Ağbal, "Dolayısıyla sözleşmeninbitim süresine kadar lisansla ilgili bir tasarruftabulunmak doğru değil. Diğer taraftan, MilliPiyango'nun özelleştirilmesiyle ilgili yürütülenbir ihale süreci var. Normalde Mart ayıiçerisinde tekliflerin alınması söz konusuyduancak yapmış olduğumuz değerlendirmede 2özelleştirme uygulamasının bir bütün olarakyapılmasını öngördük. Fırsatları, ihtimalleribirlikte değerlendirecek Varlık Fonu"şeklinde konuştu.
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