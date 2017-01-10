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At yarışı-piyango aynı pakette

At yarışı-piyango aynı pakette
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango için Mart ayındaki teklif alma sürecinin ortadan kalktığını belirterek, "Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ve at yarışlarının sini birlikte değerlendirecek" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Jokey Kulübü arasındaki sözleşmenin 1 Ocak 2018'de sona ereceğine işaret eden Ağbal, "Dolayısıyla sözleşmenin bitim süresine kadar lisansla ilgili bir tasarrufta bulunmak doğru değil. Diğer taraftan, Milli Piyango'nun özelleştirilmesiyle ilgili yürütülen bir ihale süreci var. Normalde Mart ayı içerisinde tekliflerin alınması söz konusuydu ancak yapmış olduğumuz değerlendirmede 2 özelleştirme uygulamasının bir bütün olarak yapılmasını öngördük. Fırsatları, ihtimalleri birlikte değerlendirecek Varlık Fonu" şeklinde konuştu.
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