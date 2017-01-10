12.5 milyon kişiye sicil affı

Bakan Ağbal, sicil affıyla ilgili bu düzenlemeyi yaparken bankacılık sektörü ile müşterek hareket ettiklerini belirterek, "Yapmış olduğumuz düzenlemede bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, kayıtları kullanmadan doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek. Bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek" dedi. Ağbal, uygulamadan 12.5 milyon veya daha fazla kişinin yararlanacağını dile getirdi.