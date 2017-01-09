Promosyona özel zam

1- KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamı promosyon kapsamında.
2- HANGİ BANKALAR VERECEK?
Şu an Çalışma Bakanlığı kamu bankalarıyla anlaşma sağlamış durumda. Yani kamu bankalarının promosyon ödemesi yapacağı kesin. Ancak özel bankaların da emekli müşterilerini kaybetmemek için promosyon hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.
3- NE KADAR ÖDENECEK?
Maaşa göre promosyon tutarı değişecek. 3 yıllık dönem için; maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödenecek. Ayrıca; maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacak. Maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek.
4- TUTAR ARTAR MI?
Belirlenen promosyon rakamları, taban tutarlar. Bankalar, bu tutarların altında promosyon ödeyemeyecek. Ancak özel bankaların da devreye girmesiyle promosyonun artması bekleniyor.
5- DUL VE YETİMLERE DE PROMOSYON VAR MI?
Vefat eden emeklilerin hak sahipleri de promosyondan yararlanacak. Emeklilerin eş ve çocukları, kendilerine bağlanan maaşa göre belirlenen promosyon tutarını alacak.
6- BANKA SEÇİMİ İÇİN SÜRE SINIRI BULUNUYOR MU?
Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebilecek. Eğer bankasını değiştirmeyecekse emeklinin bir şey yapmasına gerek yok. Ancak 'Bankamı değiştireceğim' derse, 3 ay içinde kararını vermesi gerekiyor.
7- ÖDEME ALIP BANKA DEĞİŞTİREN NE OLACAK?
Promosyon ödemesini aldıktan sonra bankasını değiştirmek isteyen emekliler için uygulamanın nasıl olacağı henüz belirlenmedi. Çalışma Bakanlığı, bu konuda çalışma yapıyor.
8- ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Promosyon ödemeleri peşin olarak gerçekleştirilecek.
9- NE ZAMAN VERİLECEK?
Ödemelerin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat'tan itibaren başlaması planlanıyor.
10- HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Promosyon için; aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birinin olması şart.
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