Kar tezgahı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve olumsuz hava koşulları mutfağa zam olarak yansıdı. Kar ve fırtınadan dolayı kamyonların yolda kalması, pazarcıların tezgah açamaması, sebze ve meyveye zam yağdırdı. Ulaşımın sekteye uğraması, fırsatçı perakendecileri harekete geçirdi. Kar yağışı kar zammına dönüştü. Marketler ürün azlığını fırsata çevirip, ellerindeki ürünleri fahiş fiyata tüketiciye sundu. Hal fiyatları ile market fiyatları arasındaki uçurum büyüdü, 5 kata varan fark ortaya çıktı. 1 kilo sivri biber 15, fasulye 20 liraya tezgahta yerini aldı.
MAKAS AÇILIYOR Tüm Bostan Sebze MeyveKomisyoncu TüccarlarFederasyonu (TÜMESKOM)Başkanı Burhan Er, özellikle sebzefiyatlarında çok ciddi artışlarolduğunu söyleyerek,"Perakende sektörününher zaman yaptığışey. Karıbahane ederekhemen fiyatlarıyükseltiyorlar"dedi. Haldede fiyatlarınarttığınıkaydeden Er,"Ancak market ilehal arasındaki fiyatfarkı yüzde 100'ü aştı.Pazarcılar da tezgah açmadı.Ortalık fırsatçılara kaldı. Marketlerzam düğmesinebastı" diyekonuştu. Üreticiyeönerilerdebulunan Er,şunları kaydetti:"Pahalı ürünleretepki gösterilmeli.Halde 5 lira olansivri biber markette 15liraya, yine halde 5 ile 8lira arasında değişen fasulye 20liraya satılıyor. Bu fiyatlara bu ürünleriyememiz şart mı? Almayarak tepkigöstermeliyiz."Hal fiyatlarının da arttığını belirtenBurhan Er, "8 Aralık'la 8 Ocakkıyaslandığında ürün fiyatlarındayüzde 400'e varan fark var" diyekonuştu. Türkiye Ziraat OdalarıBirliği (TZOB) Genel BaşkanıŞemsi Bayraktar da "Üretici-marketmakası büyük. Mevcut durumdan hemçiftçimiz hem de tüketicimiz mağdurolmuş, aracılar kazanmıştır. Bu düzendeğişmelidir" açıklamasını yaptı.
TARLADA1 LİRAMARKETTE5 LİRA 2016yılı üretici-marketfiyatlarını değerlendirenTZOB Başkanı Bayraktar, "Çiftçimizinürünlerinin yarıdanfazlasının fiyatı son 1 yıldaazaldı. Ayrıca üretici ile tüketiciarasındaki fiyat farkı kapanmıyor.Üreticide 1 lira olan ürünmarkette 5 lira" dedi. Bayraktar,Aralık'ta üretici-market fiyat farkınınkuru kayısıda yüzde 398,portakalda yüzde 357, elmadayüzde 304 olduğunukaydetti.
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