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Kar tezgahı

Ürün sevkiyatının aksaması, pazarların kurulamaması marketlerin ekmeğine yağ sürdü. Sebze ve meyvede fırsat zamlarıyla hal-market fiyat farkı 5 kata yükseldi. 15 liralık sivri biber yaktı

Kar tezgahı
Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve olumsuz hava koşulları mutfağa zam olarak yansıdı. Kar ve fırtınadan dolayı kamyonların yolda kalması, pazarcıların tezgah açamaması, sebze ve meyveye zam yağdırdı. Ulaşımın sekteye uğraması, fırsatçı perakendecileri harekete geçirdi. Kar yağışı kar zammına dönüştü. Marketler ürün azlığını fırsata çevirip, ellerindeki ürünleri fahiş fiyata tüketiciye sundu. Hal fiyatları ile market fiyatları arasındaki uçurum büyüdü, 5 kata varan fark ortaya çıktı. 1 kilo sivri biber 15, fasulye 20 liraya tezgahta yerini aldı.

MAKAS AÇILIYOR
Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, özellikle sebze fiyatlarında çok ciddi artışlar olduğunu söyleyerek, "Perakende sektörünün her zaman yaptığı şey. Karı bahane ederek hemen fiyatları yükseltiyorlar" dedi. Halde de fiyatların arttığını kaydeden Er, "Ancak market ile hal arasındaki fiyat farkı yüzde 100'ü aştı. Pazarcılar da tezgah açmadı. Ortalık fırsatçılara kaldı. Marketler zam düğmesine bastı" diye konuştu. Üreticiye önerilerde bulunan Er, şunları kaydetti: "Pahalı ürünlere tepki gösterilmeli. Halde 5 lira olan sivri biber markette 15 liraya, yine halde 5 ile 8 lira arasında değişen fasulye 20 liraya satılıyor. Bu fiyatlara bu ürünleri yememiz şart mı? Almayarak tepki göstermeliyiz." Hal fiyatlarının da arttığını belirten Burhan Er, "8 Aralık'la 8 Ocak kıyaslandığında ürün fiyatlarında yüzde 400'e varan fark var" diye konuştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da "Üretici-market makası büyük. Mevcut durumdan hem çiftçimiz hem de tüketicimiz mağdur olmuş, aracılar kazanmıştır. Bu düzen değişmelidir" açıklamasını yaptı.



TARLADA 1 LİRA MARKETTE 5 LİRA
2016 yılı üretici-market fiyatlarını değerlendiren TZOB Başkanı Bayraktar, "Çiftçimizin ürünlerinin yarıdan fazlasının fiyatı son 1 yılda azaldı. Ayrıca üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı kapanmıyor. Üreticide 1 lira olan ürün markette 5 lira" dedi. Bayraktar, Aralık'ta üretici-market fiyat farkının kuru kayısıda yüzde 398, portakalda yüzde 357, elmada yüzde 304 olduğunu kaydetti.

ÖZLEM KAMER TERCANLI
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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