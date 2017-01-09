Kamuya 30 bin öğretmen alınıyor

Hükümet, bu yıl personel alımlarının yarısını eğitim için ayırdı. Milli EğitimBakanlığı (MEB) bu yıl 30 bin öğretmen ataması yapmak için harekete geçti. Alımlar sözleşmeli öğretmen statüsünde, KPSS puanı, yazılı veya sözlü mülakat ile yapılacak. Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile MEB arasında yapılan görüşme-lerde, en az 30 bin öğretmen atamasına karar verildi. MEB atamaların tarihini belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre; Şubat'ta 15bin, Ağustos'tada 15 bin atama yapılması gündeme geldi. İhtiyacın artması halinde 30 binöğretmenin tamamının Şubat'ta atanması da gündemde. Zorunlu okul öncesi eğitime ve yabancı dil hazırlık sınıfı projelerine bu yıl pilot olarak geçmeyi amaçlayan MEB, en çok alımı okul öncesi öğretmenliği ve yabancı dil alanlarından yapacak. Sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ilköğretim matematik bölümleri de en çok atama yapılacak alanlardan olacak.
20 TERCİHHAKKI
Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak.
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