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'lere ceza yağdı

İzinsiz SMSlere ceza yağdı

Vatandaşlar, istemedikleri halde gelen reklam ve tanıtım iletileri için 241 bin 215 şikayet başvurusunda bulundu, incelemeler sonrasında yaklaşık 8 milyon 345 bin lira ceza kesildi. Uygulamada, onaysız ileti geldiğinde bin-5 bin lira arasında ceza kesiliyor. Birden fazla kişiye çoklu ileti gönderildiğinde ise bu ceza, 10 katına kadar çıkarılıyor. Mesajda iletişim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin lira ceza uygulanıyor.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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