Vatandaşlar, istemedikleri halde gelen reklam ve tanıtım iletileri için 241 bin 215 şikayet başvurusunda bulundu, incelemeler sonrasında yaklaşık 8 milyon 345 bin lira ceza kesildi. Uygulamada, onaysız ileti geldiğinde bin-5 bin lira arasında ceza kesiliyor. Birden fazla kişiye çoklu ileti gönderildiğinde ise bu ceza, 10 katına kadar çıkarılıyor. Mesajda iletişim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin lira ceza uygulanıyor.
İzinsiz SMS'lere ceza yağdı
Etiketler: izinsiz sms
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
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