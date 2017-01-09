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İstanbul’a yeni merkez

ile Kabataş hem kara ve deniz taşımacılığının merkezi olacak hem de dev bir meydana kavuşacak

İstanbul’a yeni merkez
İstanbul'da kara ve deniz taşımacılığının yeni merkezi, 'Kabataş Transfer Merkezi Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Kabataş olacak. 'Martı Projesi' olarak da anılan proje kapsamında eski iskeleler yıkılacak ve meydandaki trafik yerin altına alınacak. Vapur, metro, tramvay, füniküler, İETT toplu taşıma araçları bu merkezde birleşecek. 2018 sonunda tamamlanması planlanan proje, İstanbul'un silüetini bozmayacak. Projeye; Kabataş-Taksim finüküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Transfer projesiyle bölgenin 'meydan' ihtiyacı da karşılanacak. Meydanda ulaşım aracı olarak sadece tramvay yer alacak. Sahil şeridi ve meydan tamamen yayalara ait olacak. Projeyle Fındıklı'dan Bezmialem Valide Sultan Camii'ne kadar trafik yerin altına alınacak. Aynı şekilde yerin altına yapılacak büyük bir otoparkla Kabataş'ın park alanı ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca otobüsler için de bir garaj yapılacak.



Furkan KARA
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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