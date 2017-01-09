Girişimciye dört koldan destek

Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek,girişimcilerinfinansmansorununu çözmekve gençleri degirişimciliğe teşviketmek amacıyladevrim niteliğindedestekler vereceklerini belirterek,2017'de 2.5-3 milyar liralık yenifinansman kaynağı yaratacaklarınıaçıkladı. Şimşek, şunları kaydetti:
BES fonlarının asgari yüzde1 oranında girişim sermayesifonlarına yatırım yapmasınızorunlu hale getirdik.
Hazine'ninüst fonların yanı sıra fonlara dadoğrudan kaynak aktarmasınaimkan tanıyacağız.
Katılımbankalarını girişimcilere finansmansağlamaya teşvik edeceğiz.
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