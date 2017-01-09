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Girişimciye dört koldan destek

Girişimciye dört koldan destek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimcilerin finansman sorununu çözmek ve gençleri de girişimciliğe teşvik etmek amacıyla devrim niteliğinde destekler vereceklerini belirterek, 2017'de 2.5-3 milyar liralık yeni finansman kaynağı yaratacaklarını açıkladı. Şimşek, şunları kaydetti:

BES fonlarının asgari yüzde 1 oranında girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmasını zorunlu hale getirdik.
Hazine'nin üst fonların yanı sıra fonlara da doğrudan kaynak aktarmasına imkan tanıyacağız.
Katılım bankalarını girişimcilere finansman sağlamaya teşvik edeceğiz.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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