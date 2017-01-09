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Elektrik için özel tim

Elektrik için özel tim
Enerji Bakanlığı, elektrik iletim sistemi arz güvenilirliğinin ve kalitesinin devamlılığını sağlamak amacıyla 12 yeni canlı bakım ekibi oluşturulmasını kararlaştırdı. İletim hattı ve trafo bakım faaliyetlerini sistemin enerjisini kesmeden yapacak ekipler, aynı zamanda İstanbul'da yakın zamanda yaşanan büyük kaza-kırımlar gibi olaylarda da görev yapacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin ana görevi olan uygulama kapsamında, Kasım 2014'te Ankara'da eğitimleri tamamlanan biri hat ve biri trafo olmak üzere 2 canlı bakım ekibi faaliyetlerine başladı. Hükümet canlı bakım ekiplerinin sayısını artırma kararı aldı. Bu kapsamda 2019 sonuna kadar 6'sı hat, 6'sı da trafo bakım ekibi olmak üzere 12 ekibin daha eğitimlerinin tamamlanarak çalışır duruma getirilmesi kararlaştırıldı. İstanbul bakım ekibinin eğitimleri 15 Mayıs'ta tamamlanacak. İstanbul trafo ekibinin ise Haziran ayında eğitimlerinin tamamlanması hedefleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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