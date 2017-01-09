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kaç TL oldu? İşte son durum

yeni haftaya yine rekor yükselişle başladı. Cuma günü 3,6483'ü gören dolar bugün 3,6784'ye kadar yükseldi.

Dolar yine rekor kırdı!

/TL, yükselişle başladığı yeni haftada 3,6784 ile tarihi zirvesini gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan ortalama saatlik ücretlerin aylık yüzde 0,4 ile son 7 yılın en güçlü yükselişini kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e çıktı. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dolar/TL de cuma günü en yüksek 3,6483'ü gördü.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 3,6784, avro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesine çıktı. Saat 09.30 itibarıyla dolar/TL 3,6750 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,70 artışla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,70 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olabileceğini, 3,64-3,60 bandının ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 10:07
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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misafir misafir

bu hükümete dolarlarımız feda olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 14:05
yılmaz yılmaz yılmaz yılmaz

bizim jöleli yorumcu dolar bir liraya düşer diyordu şurda ne kaldı dört liraya dayandı kime inanırsan inan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 09.01.2017 11:01
murat murat

hep chp yüzünden...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 09.01.2017 10:35
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