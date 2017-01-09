Dolar/TL, yükselişle başladığı yeni haftada 3,6784 ile tarihi zirvesini gördü.
Geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan ortalama saatlik ücretlerin aylık yüzde 0,4 ile son 7 yılın en güçlü yükselişini kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e çıktı. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dolar/TL de cuma günü en yüksek 3,6483'ü gördü.
Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 3,6784, avro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesine çıktı. Saat 09.30 itibarıyla dolar/TL 3,6750 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,70 artışla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,70 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olabileceğini, 3,64-3,60 bandının ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
kalan karakter 1000
bu hükümete dolarlarımız feda olsun.
bizim jöleli yorumcu dolar bir liraya düşer diyordu şurda ne kaldı dört liraya dayandı kime inanırsan inan.
hep chp yüzünden...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.