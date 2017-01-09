Balık fiyatları uçtu

Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları balık fiyatlarında artışa neden oldu. Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, avlanan balık miktarında düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını ifade etti. Balıkçı İbrahim Gündoğdu da kar yağışıyla birlikte hamsinin kilogram fiyatının 15 liraya kadar yükseldiğini belirterek, "Mezgitin kilosu 15 ila 22 lira arasında. İstavritin kilosu da 15liraya kadar yükseldi" dedi.
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