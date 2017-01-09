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Aile hekimleri artacak

Aile hekimleri artacak
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aile hekimlerinin sayısını artıracaklarını belirterek, "3 bin 500 kişiye bir hekim düşüyor. Biz bunu süreç içerisinde 2 binlere kadar indireceğiz. 5 ila 10 yıl içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. 2 bin 900 kişiye bir olacak" dedi. Bu yıl sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını belirten Akdağ, fizyoterapistler, psikologlar, diyet uzmanları ve beden eğitimi hocalarının aile hekimlerine yardımcı olacağını söyledi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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