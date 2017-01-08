Tim Cook’a maaş cezası

2016 hedeflerine ulaşamayan teknoloji devi Apple, CEO'su Tim Cook'un maaşını azalttı. Bunun sebebi ise şirketin yıllık satışları yüzde 3.7 oranla hedefini kaçırmasıydı. Cook'un maaşı 2016'da maaş ve ikramiyelerde dahil 2015'e göre yüzde 15 azalarak 8.75 milyon dolara düştü. Sadece Cook'un maaşı kesilmedi. Diğer Apple yöneticilerin de maaşları azaltıldı.