Meyveden vurgun çıktı

Son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu içeceği Dimes'te yaşandı. Şirketin 21 yıllık mali İşler vefinans müdürü AyhanŞahin, zimmetine 16 milyonlira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı ve servetine el koyuldu. Büyük vurgun, şirket hesaplarındaki dengesizliklerin ve kar payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Son 5 yılda Ayhan Şahin'in59 ayrı para hareketiylezimmetine toplam 15milyon 760 bin 150lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ
Soruşturma kapsamında Şahin'in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüksdaire, yüz dönüm arazi,6 adet son model lüksotomobil satın aldığı ortaya çıktı. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerine seyahatleri de belgelendi. Şahin'in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Şahin ise, ifadesinde suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini söyledi.
İLİŞİĞİ HEMEN KESİLDİ
Öte yandan olayla ilgili Dimes'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kurumumuza karşı işlemiş olduğu, emniyeti suistimal ve diğer mali suçlara yönelik, bizzat kendisinin ikrarı ve suçun varlığını gösteren delillerin mevcudiyeti neticesinde, şirketimizle ilişiğini keserek; hakkında şikayetçi olduğumuz eski Finans ve Mali İşler Müdürünün, tutuklanmasına sayın mahkemece karar verilmiş olup, tutukluluk hali devam etmektedir" denildi.
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