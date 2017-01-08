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Meyveden vurgun çıktı

Meyve suyu üreticisi Dimes’in Mali İşler ve Finans Müdürü zimmetine 16 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Müdürün parayla lüks villalar ve arabalar satın alıp, dünyayı gezdiği ortaya çıktı

Meyveden vurgun çıktı
Son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu içeceği Dimes'te yaşandı. Şirketin 21 yıllık mali İşler ve finans müdürü Ayhan Şahin, zimmetine 16 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı ve servetine el koyuldu. Büyük vurgun, şirket hesaplarındaki dengesizliklerin ve kar payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Son 5 yılda Ayhan Şahin'in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ
Soruşturma kapsamında Şahin'in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerine seyahatleri de belgelendi. Şahin'in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Şahin ise, ifadesinde suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini söyledi.

İLİŞİĞİ HEMEN KESİLDİ
Öte yandan olayla ilgili Dimes'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kurumumuza karşı işlemiş olduğu, emniyeti suistimal ve diğer mali suçlara yönelik, bizzat kendisinin ikrarı ve suçun varlığını gösteren delillerin mevcudiyeti neticesinde, şirketimizle ilişiğini keserek; hakkında şikayetçi olduğumuz eski Finans ve Mali İşler Müdürünün, tutuklanmasına sayın mahkemece karar verilmiş olup, tutukluluk hali devam etmektedir" denildi.
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